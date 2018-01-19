Джерелом пожежі в автобусі у Казахстані, де заживо згоріли півсотні людей, була газова плита

Слідчі вважають, що причиною пожежі в автобусі в Казахстані, було відкрите вогнище на портативній газовій плиті.

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Про це йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ Казахстану, пише Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням, плита використовувалася для опалення в автобусі. У міністерстві зазначили, що слідчі допитали двох водіїв і трьох пасажирів, які вижили.

У МВС заявляють, що слідчі виключають «злочинну діяльність» або дорожню аварію як причину пожежі.

Як повідомляв УНІАН, у Казахстані в Іргизькому районі Актюбінської області на автомобільній трасі загорівся автобус з пасажирами, загинули 52 особи.