У Казахстані внаслідок пожежі в автобусі згоріли 52 людини

В Актюбинській області на заході Казахстану, на 1 068 кілометрі траси Самара–Шимкент, згорів автобус міжміського сполучення.

У салоні перебувало 57 осіб, 52 з них загинули на місці, повідомляє "Новая газета", посилаючись екстрені служби НС Казахстану.

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За попередніми даними, в салоні їхали заробітчани з Узбекистану (поки не ясно, в яку саме сторону прямував автобус). Офіційний представник комітету НС при МВС Казахстану Руслан Іманкулов заявив у коментарі для казахстанських ЗМІ, що займання сталося під час руху.

Відомо, що трагедія сталася в Іргизькому районі, за 320 кілометрів від адміністративного центру області, міста Актобе. На місце виїхали співробітники центру катастроф. Про власників автобуса марки Ikarus поки нічого не відомо, лише офіційно підтверджено, що в кабіні, крім пасажирів, було двоє водіїв.

Місцеве видання NUR.KZ повідомляє, що в автобусі перебували громадяни Узбекистану. П'ять осіб змогли вибратися з автобуса самостійно.

Як повідомляв УНІАН, у Курській області Росії 10 січня перекинувся мікроавтобус з громадянами України, в результаті аварії є загиблі.