Південна та Північна Кореї підуть на зимову олімпіаду під єдиним прапором

Представники КНДР та республіки Корея домовились, що їх спортсмени будуть крокувати разом під прапором «єдиної Кореї» на відкритті зимових олімпійських ігор у південнокорейському Пхенчані.

Як повідомляє BBC, на перемовинах у зоні безпеки в селищі Пханмунджом сторони також домовились створити спільну жіночу олімпійську збірну з хокею.

Читайте такожГлава МЗС Великобританії назвав КНДР "головною загрозою з початку атомної ери"Зазначається, що нинішні перемовини – перші перемовини високого рівня між країнами за більш ніж два роки.

Нагадаємо, XXIII зимові Олімпійські ігри відбудуться у місті Пхенчан (Південна Корея) з 9 по 25 лютого цього року.

Раніше повідомлялось, що на відкритті зимових Олімпійських ігор в Пхенчхані може бути піднятий прапор об'єднаної Кореї в тому випадку, якщо сторонам - Республіці Корея і КНДР - вдасться домовитися про спільну участь спортсменів в окремих дисциплінах. Мова йде про білий прапор, на якому синім кольором зображено Корейський півострів без територіальних кордонів двох держав.

Як повідомляв УНІАН, раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про те, що країна збирається направити свою національну збірну на зимові Олімпійські ігри, які пройдуть в лютому в південнокорейському Пхенчхані. Також Кім Чен Ин підкреслив необхідність поліпшення відносин з Південною Кореєю. У свою чергу офіційний Сеул запропонував КНДР провести переговори на високому рівні. Пізніше КНДР вперше за два роки відновила спеціальну телефонну лінію екстреного зв'язку з Південною Кореєю у прикордонному пункті Пханмунджом.