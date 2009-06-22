ПАРЄ розгляне становище в Білорусі

Парламентська Асамблея Ради Європи має намір повернути білоруському парламенту статус спецзапрошеного.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це йдеться в проекті резолюції «Про становище в Білорусії», яку ПАРЄ розглядатиме на засіданні 23 червня.

Статус спецзапрошеного вже одного разу надавався Мінську в 1992 році, але в 1997, нагадується в проекті, «через відсутність прогресу в сфері захисту прав людини» був призупинений. Тепер доповідачі ПАРЄ констатують позитивні зміни в Білорусії в розвитку демократичних прав і свобод.

Серед таких змін ПАРЄ відзначає, зокрема, членство Білорусії в Східному партнерстві, звільнення всіх міжнародно визнаних політичних в’язнів і заходи влади з надання свободи об`єднанням, зборам і пресі, а також співпраця з БДІПЛ ОБСЄ для реформування національного виборчого законодавства й згода на відкриття інформаційного пункту Ради Європи в Мінську.