У Флориді - знову стрілянина в нічному клубі: двоє вбитих, 16 поранених

Як повідомляє NBC News за інформацією чиновників, постріли були випущені на стоянці Клубу Blu в Форт-Майерс близько 12:30 ночі (7:30 за Києвом).

За словами поліцейських, 14-16 чоловік отримали поранення в результаті стрілянини - від незначних до загрозливих для життя.

Повідомляється, що один чоловік, який може бути пов'язаний зі стріляниною, був затриманий на іншому кінці міста.

Також за п'ять кварталів від клубу були зроблені постріли - був поранений ще один чоловік, повідомляє поліція.

1 dead and 14 wounded in Florida nightclub shooting, Police seal the area pic.twitter.com/tvSG7u8u1d