У Флориді - знову стрілянина в нічному клубі: двоє вбитих, 16 поранених

12:28, 25 липня 2016
Світ
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Дві людини були вбиті і більше десятка отримали поранення в результаті стрілянини в нічному клубі у Флориді.

ANI_news

Як повідомляє NBC News за інформацією чиновників, постріли були випущені на стоянці Клубу Blu в Форт-Майерс близько 12:30 ночі (7:30 за Києвом).

За словами поліцейських, 14-16 чоловік отримали поранення в результаті стрілянини - від незначних до загрозливих для життя.

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Повідомляється, що один чоловік, який може бути пов'язаний зі стріляниною, був затриманий на іншому кінці міста.

Також за п'ять кварталів від клубу були зроблені постріли - був поранений ще один чоловік, повідомляє поліція.

Як повідомляв УНІАН, раніше в гей-клубі Pulse в місті Орландо (Флорида) чоловік, озброєний пістолетом і напівавтоматичною гвинтівкою, застрелив 49 осіб, після чого його самого вбила поліція.

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