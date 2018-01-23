Екс-міністра Південної Кореї засудили до двох років в'язниці за "чорні списки" артистів

Колишній міністр культури Південної Кореї Чо Юн Сун засуджена у вівторок, 23 січня, апеляційним судом в Сеулі до дворічного ув'язнення за складання так званого "чорного списку" діячів мистецтва, критично налаштованих по відношенню до президента Пак Кин Хе.

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Як передає DW.com, список включав майже десять тисяч імен і був покликаний позбавити незручних діячів державної підтримки.

Крім колишнього міністра чотири роки в'язниці отримав колишній глава президентської адміністрації Кім Кі Чун, що проходив по цій же справі. Чо Юн Сун стала першим в історії міністром країни, заарештованим при виконанні службових обов'язків. У липні вона судом першої інстанції була засуджена до умовного терміну.

Президент Пак Кин Хе 10 березня 2017 року рішенням Конституційного суду була усунута від влади і достроково зміщена з посади. 31 березня вона була заарештована.

Разом з Пак Кин Хе в суд, що почався в травні, була доставлена і її подруга Чхве Сун Силь, яка опинилася в епіцентрі скандалу. Її підозрюють у зловживанні дружніми зв'язками з президентом для примусу південнокорейських компаній до багатомільйонних пожертвувань нібито на користь благодійних організацій. Ці кошти Чхве, за версією слідства, могла витратити на особисте збагачення.