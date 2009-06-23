США розраховують продати 6 тисяч найновіших винищувачів

Наразі США і вісім інших партнерів Вашингтона за програмою Joint Strike Fighter планують купити більше трьох тисяч літаків F-35 Lightning II, проте їх продаж можна збільшити удвічі. Про це, як повідомляє DefPro, заявив один з керівників програми бригадний генерал Девід Гейнц (David R. Heinz). На його думку, ринок нових винищувачів п`ятого покоління може зрости до шістьох тисяч і більше.

Гейнц, зокрема, повідомив, що переговори з США щодо участі в програмі вже почали Ізраїль і Сингапур. Окрім цього, обговорюються можливі перспективи постачань цих літаків Фінляндії, Іспанії, Південній Кореї і Японії. Наразі, крім США, учасниками проекту є Велика Британія, Нідерланди, Італія, Канада, Туреччина, Австралія, Норвегія і Данія.

Як наголошує видання, сьогодні корпорації Lockheed Martin, яка є виробником F-35, належить 31 відсоток світового ринку винищувачів. До 2020 року, на думку аналітиків американського агентства Teal, ця машина може фактично стати єдиним винищувачем західного виробництва на світовому ринку. Вона покликана виконати завдання, яке раніше виконував F-16, - витіснити літаки інших виробників. За 35 років з конвейєра зійшло більше 4400 винищувачів F-16, включаючи 2200, поставлених зарубіжним покупцям.

Лента.ру