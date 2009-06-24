Екс-радник Путіна назвав дату початку нової війни з Грузією

Колишній радник президента РФ, а нині президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов припускає, що російсько-грузинська війна може поновитися після 6 липня. Така його думка пов`язана з тим, що саме 6 липня закінчаться російські військові навчання "Кавказ-2009", а крім того на цю дату призначений візит до Росії президента США Барака Обами. З такою заявою Ілларіонов виступив на прес-конференції в Москві 24 червня.

Ілларіонов вважає, що в липні цього року може повторитися той сценарій, який був використаний Росією в серпні 2008 року, - тоді вторгнення російських військ на територію Грузії відбулося через кілька днів після закінчення навчань "Кавказ-2008". При цьому візит Обами до Росії буде використаний з метою показати світові, що новий виток війни з Грузією узгоджений з США, зазначив Ілларіонов.

У зв`язку з цим він нагадав про зустріч прем`єр-міністра Росії Володимира Путіна з колишнім президентом США Джорджем Бушем в Пекіні в 2008 році, в день офіційного початку військових дій на території Грузії. Тоді Москва також використовувала цю зустріч для того, щоб продемонструвати, що Вашингтон не засуджує її дії в Закавказзі, нагадує видання.

Ознаками підготовки до продовження війни з Грузією Ілларіонов назвав перш за все дії Росії, спрямовані на виведення з зони конфлікту наглядових місій ОБСЄ і ООН, і теракти, що почастішали, в зоні конфлікту, у тому числі і проти європейських спостерігачів.

Ілларіонов припускає, що головною метою можливої кампанії може стати припинення існування Грузії як суверенної держави, її розпад на кілька дрібних квазідержавних утворень, знищення єдиних державних і військових інституцій.

При цьому Ілларіонов вважає, що з боку Заходу на дії Росії не буде ніякої реакції у зв`язку з тим, що західні лідери не розуміють наміру російського керівництва.

В ході прес-конференції Ілларіонов представив свою чергову доповідь з реконструкції подій російсько-грузинської війни. На його думку, підготовка до війни 2008 року почалася ще в 2001 році, коли Росія почала вводити своїх людей до керівництва Абхазії і Південної Осетії. В активнішу фазу ця підготовка вступила в 2004 році, коли Росія почала активні постачання озброєнь в регіон, а також введення російських офіцерів в кадровий склад військових підрозділів невизнаних республік.

За словами Ілларіонова, ні в кого в світі вже не викликає сумніву, що дії президента Грузії Михайла Саакашвілі 7 серпня 2008 року стали відповіддю на "багаторічну провокацію, яку здійснювала Росія на території Південної Осетії": зокрема, введення на територію чужої держави російських військових підрозділів, обстріл грузинських сіл з боку південноосетинського ополчення, контрольованого Росією і евакуація населення Південної Осетії, яка була здійснена ще 2 серпня.

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