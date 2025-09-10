Очікується, що найближчими днями Келлог здійснить поїздку в Україну, повідомило джерело американського телеканала.

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог прямував до Польщі в ніч на 10 вересня - коли сталася російська дронова атака на цю країну. Про це повідомляє CNN.

"Генерал Кіт Келлог, спеціальний представник Трампа по Україні, прямував до Польщі, коли сталося вторгнення російського безпілотника, повідомило джерело, знайоме з його поїздкою. Очікується, що він продовжить свій шлях в Україну найближчими днями", - повідомило джерело видання.

Журналісти зазначають, що ця операція, яка відбулася вночі, стала першим випадком застосування НАТО вогневих засобів з початку війни в Україні. За словами офіційних осіб, безпілотники були перехоплені польськими та голландськими винищувачами за підтримки Італії, Німеччини та багатонаціональних сил НАТО.

Польський чиновник зазначив, що застосування статті 4 НАТО було ефективним тільки тоді, коли підкріплювалося негайним розгортанням сил.

Як пише Reuters, безпілотник врізався в будинок польських пенсіонерів, коли вони дивилися по телевізору репортаж про російські дрони.

"Я увімкнув телевізор, і всі новини були про цей масивний політ безпілотника, і через деякий час я почув, як пролетів літак... і раптом щось прогриміло. Люстра впала зі стелі у вітальні", - розповів Томаш Весоловський.

Його дружина одразу ж вибігла на подвір'я і побачила зруйнований дах будинку. Самі пенсіонери не постраждали. Видання додає, що пенсіонери не постраждали.

Атака на Польщу - останні новини

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у розмові з Володимиром Зеленським розповів про наслідки та обставини російської атаки.

"Уламки російських дронів, серед яких були також іранські "шахеди", знайдені в багатьох містечках і селах. Наші військові ще з ночі передають усю наявну в нас інформацію, і ми продовжуємо цю співпрацю", - розповів Зеленський.

Президент додав, що причин такої поведінки Москви кілька. Також він зауважив, що Україні з партнерами треба працювати над спільною системою протиповітряного захисту та створити дієвий повітряний щит над Європою.

