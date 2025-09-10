Політик-втікач намагався довести європейцям, що вони не мають доказів його антиукраїнської діяльності.

Колишній президент України Віктор Янукович остаточно програв суд щодо скасування санкцій, запроваджених проти нього Європейським союзом. Про це повідомляє Politico.

Перші європейські санкції проти президента-втікача Європа запровадила у 2014 році: йому заборонили в'їзд до ЄС та заморозили його активи. У 2022 році на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну були додані нові санкції.

Як зазначає Politico, ще влітку 2014 року Янукович звернувся до Суду Європейського союзу – найвищої судової інстанції ЄС – з проханням скасувати санкції на тій підставі, що проти нього не було порушено жодної кримінальної справи в Україні (що не відповідало дійсності) і що проти нього "немає конкретних доказів".

Сьогодні, після понад десятиліття судової тяганини, Генеральний суд, що є частиною Суду Європейського Союзу, відхилив його позов, винісши рішення, в якому була жорстко розкритикована його діяльність на посаді президента України.

Так, згідно ухвалі європейського суду, дії Януковича на чолі України "явно сприяли дестабілізації" країни, тож судді визнали правильним рішення ЄС запровадити проти нього санкції на підставі визначених правових критеріїв.

Суд також вказав на нездатність колишнього президента України "ефективно дистанціюватися від російської влади" вже після Революції Гідності та вказав на "участь" Януковича у російському плані з повалення законної влади в Україні на початку повномасштабного вторгнення.

Паралельно було ухвалено рішення за аналогічним позовом Олександра Януковича, старшого сина екс-президента. Тут суд так само відхилив його апеляцію щодо скасування європейських санкцій.

Як писав УНІАН, днями колишній президент України Віктор Янукович раптово виринув у російському медіапросторі після тривалого мовчання. У відеозаяві, яку опублікували росЗМІ, він заявив, що нібито цілеспрямовано працював над зближенням України з ЄС, але в Європі "зверхньо" себе повели. Також він розповів про нібито жахи, які чекали на Україну у разі вступу в НАТО.

Аналітики американського Інституту вивчення війни звернули увагу, що Януковича витягли з-під килима одразу після того, як Володимир Путін зробив публічну заяву, в якій "дозволив" Україні вступ в ЄС.

