Пшель вважає, що Путін перевіряв можливості НАТО, коли російські дрони залетіли у Польщу.

Порушенням повітряного простору Польщі російський диктатор Володимир Путін намагався посіяти розбрат як у самій країні, так і між Польщею і Україною. Проте інцидент став причиною "безпрецедентної" єдності.

Таку заяву зробив колишній польський дипломат Роберт Пшель, який раніше очолював Інформаційне бюро НАТО в Москві, пише Sky News. На його думку, цією подією Путін перевіряв можливості НАТО.

"Він прорахувався. Чи означає це, що він зупиниться? Ні, я думаю, він спробує знову, тому що він веде гібридну війну проти країн НАТО вже принаймні 10 років", – заявив Пшель.

За його словами, зараз питання полягає в різниці між єдністю да діями. Пшель каже, що НАТО має посилити свою готовність вирішувати проблему безпілотників на східному фланзі у коротко- та середньостроковій перспективі. Крім того, він вважає, що військовий альянс має переглянути пропозицію України про те, щоб НАТО збивало цілі безпосередньо в українському повітряному просторі, не вступаючи при цьому у війну.

Пшель додав, що американський президент Дональд Трамп "наближається до розуміння" того факту, що насправді "Путін його обманює".

"Він не буде терпіти це надто довго", – вважає колишній дипломат.

Російські дрони в небі над Польщею: інші заяви

Американський сенатор Ліндсі Грем на тлі появи російських дронів у повітряному просторі Польщі заявив, що Конгрес США готовий підтримати Трампа у запровадженні більш жорстких санкцій проти Російської Федерації.

Тим часом міністр оборони Великої Британії Джон Гілі назвав цей інцидент "небезпечним, безрозсудним і безпрецедентним". За його словами, Путін досяг нового рівня ворожості до Європи.

