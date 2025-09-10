Москва налаштована диктувати умови будь-якого завершення війни в Україні, йдеться у матеріалі.

Минулої неділі російські окупаційні війська здійснили найбільшу повітряну атаку по Україні за час повномасштабної війни. Напруга зросла, коли в ніч проти 10 серпня під час чергової атаки численні дрони РФ залетіли у повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО.

Як пише The New York Times, останні атаки свідчать про новий рівень агресії з боку Росії, яка веде повномасштабну війну проти України вже понад три роки. Автор зазначає, що для тих, хто слухав заяви російського диктатора Володимира Путіна минулого тижня, ці події також вписуються у більш широку інформаційну кампанію.

Видання нагадує, що після резонансної зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 15 серпня на Алясці, правитель РФ здебільшого не згадував Україну. Та він повернувся до цього питання, коли виступав перед камерами в Китаї та під час своєї поїздки на Далекий Схід Росії.

У поєднанні з російськими атаками, які посилилися, його заяви виглядали як спроба показати, що Москва налаштована диктувати умови будь-якого завершення війни в Україні.

"Для України послання Путіна полягає в тому, що він переконаний у своїй військовій перевазі. Для союзників Києва в Європі попередження Путіна полягає в тому, що вони наражатимуться на небезпеку, якщо реалізують свої плани щодо можливого розгортання військ в Україні. Для Трампа Путін сигналізує, що не піде на компроміс щодо своїх основних вимог, навіть попри те, що заявляє про готовність Росії до укладення угоди", – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що Путін вірить у те, що оборона України може зазнати краху. Основна позиція диктатора, як кажуть неназвані особи, наближені до Кремля, полягає в тому, що "Київ повинен прийняти будь-які мирні умови, які пропонуються зараз, оскільки будь-яка майбутня угода буде гіршою".

Крім того, Путін виявляє дедалі більшу фрустрацію щодо європейських країн, які намагаються сформувати "коаліцію охочих" для забезпечення гарантій безпеки України. Партнерів України в Європі під час перебування в Китаї диктатор назвав "партією війни". За його словами, вона хоче воювати з Росією "до останнього українця".

Тим часом Путін не перестає нахвалювати американського лідера Дональда Трампа. Кремлівський диктатор вважає його основною фігурою для досягнення угоди на умовах Росії, пише автор. Проте дій російських військ випробовують терпіння Трампа, немов провокуючи його на втілення в життя погроз щодо посилення тиску на РФ, додає журналіст.

"Путін заявив у Пекіні, що адміністрація Трампа намагається знайти рішення війни мирними засобами, і що світові лідери, які зібралися на китайський військовий парад, висловили надію, що Трамп допоможе закінчити війну. У Владивостоці Путін натякнув, що Росія зараз чекає, поки США та Україна зроблять наступний крок", – зазначає видання.

Диктатор вчергове сказав, що Росія теж хоче "гарантії безпеки", що, ймовірно, призведе до значного обмеження суверенітету України, додає автор.

"Ми поважатимемо ті гарантії безпеки, які, звичайно, мають бути розроблені як для Росії, так і для України. Просто ніхто ще не обговорював це з нами на серйозному рівні, ось і все", – заявив тоді Путін.

Російські дрони атакували Польщу

Вночі 10 вересня Росія вчергове атакувала Україну дронами і ракетами. Ворожі дрони залетіли вглиб території Польщі, яка є членом НАТО. Для їх збиття залучалася і авіація.

Польський премʼєр Дональд Туск повідомив, що загалом до Польщі залетіли 19 російських дронів. 4 з них вдалося збити.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що мав розмову з Туском. Під час неї польський чиновник поінформував, що повітряний простір країни порушили також і іранські "Шахеди". Зеленський же запропонував Польщі допомогу від Україні – у навчанні та досвіді в збитті російських дронів.

