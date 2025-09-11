Однак, хоч це родовище і обіцяє величезний економічний потенціал для країни, не всі переконані в його користі.

Крім своєї трагічної історії, пов'язаної з роками війни, ця африканська країна відома молодою популяцією і культурною сценою, наповненою яскравою музикою і популярними стилями, такими як семба і кізомба. Мандрівників тут вражають унікальні баобаби і гігантська шабля, що перебуває під загрозою зникнення. А тепер тут було виявлено перше за 30 років алмазне родовище.

Справжня удача! Це сталося після того, як дослідники натрапили на ключову породу, пише The Pulse.

Історія лідера в "безсмертній" індустрії

Любителі вічної краси і блиску напевно чули про компанію De Beers, світового лідера у своїй сфері. Її історія почалася в середині 1860-х років, коли на фермі Де Бір у Кімберлі, Південна Африка, було зроблено велике відкриття, яке згодом стрімко розширило видобуток у регіоні. У 1871 році Сесіл Родс купив частку в цій шахті і незабаром почав скуповувати більшість місцевих рудників.

У 1888 році Родс заснував De Beers Consolidated Mines, Ltd. А остання велика шахта, відкрита й освоєна De Beers в Африці, - це південноафриканська шахта Venetia - 1992 року.

Тепер же ходять чутки, що в одній африканській країні знайдено ще одне велике родовище, і разом із новим партнером De Beers незабаром почне там видобуток. Йдеться про Анголу.

Як створюється алмаз у природі

Ці надзвичайно престижні та затребувані дорогоцінні камені цінуються не просто так. Для їх формування потрібен колосальний тиск і час. Процес виглядає так:

необхідні екстремальна температура і величезний тиск у мантії Землі, за цих умов атоми чистого вуглецю шикуються в щільну кристалічну решітку, за мільйони і навіть мільярди років вуглецеві відкладення кристалізуються, глибинні вулкани (кімберліти і лампроїти) вивергаються, проштовхуючи магму з алмазами по трубках через земну кору, магма швидко остигає і виносить алмази на поверхню або близько до неї.

Вплив видобутку алмазів на Анголу

За даними De Beers, це їхнє перше відкриття нового кімберлітового поля за останні 30 років. Найближчими місяцями партнери продовжать буріння, геофізичні дослідження та лабораторний аналіз. Це допоможе визначити тип кімберліту та його алмазний потенціал.

І хоча це відкриття може істотно зміцнити економіку Анголи, все ж необхідні деякі запобіжні заходи...

За даними Wilson Center, гірничодобувна галузь Анголи історично виявляла мало турботи про навколишнє середовище і землі, що призвело до серйозної екологічної деградації. Один із прикладів - забруднення річки Лова після витоку з шахти, яке знищило водні екосистеми і вдарило по спільнотах, що залежать від річки.

ООН стверджує, що традиційний видобуток корисних копалин у країнах, що розвиваються, не є рішенням для економічного зростання. Інтеграція поновлюваних джерел енергії в процеси видобутку може скоротити шкоду навколишньому середовищу і бути більш економічно вигідною. "Сонячні діаманти" стають одними з найцінніших дорогоцінних каменів, оскільки вони поновлювані і при цьому залишаються символом розкоші. Експерти також зазначають, що країни, які розвиваються, за наявності інвестицій і технологій, мають величезний потенціал у сфері сонячної та вітрової енергії, а також зеленого водню.

