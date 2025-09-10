Південна Африка не тільки закликає до деескалації та припинення вогню, а й закликає всі сторони конфлікту дотримуватися норм міжнародного права.

Південно-Африканська Республіка (ПАР) заявила, що "глибоко стурбована" російським нападом, унаслідок якого загинули українські пенсіонери. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що ця заява прозвучала більш критично, ніж зазвичай, на адресу Москви, яка знову підтвердила своє прагнення сприяти встановленню миру.

"Навмисний напад на некомбатантів є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права. Південна Африка глибоко занепокоєна невибірковими нападами на мирне населення, спричиненими російським нападом, унаслідок якого загинули пенсіонери", - йдеться в заяві Міністерства міжнародних відносин і співробітництва.

Там зазначили, що Південна Африка не тільки закликає до деескалації та припинення вогню, а й закликає всі сторони конфлікту дотримуватися норм міжнародного права:

"Ці порушення міжнародного права загострюють нинішню глобальну напруженість".

Війна в Україні - позиція ПАР

Унаслідок російського удару у вівторок на сході України в селищі Ярова загинули 24 людини, які отримували пенсійні виплати.

Південна Африка зберігає позицію неприєднання до конфлікту, а президент Сиріл Рамафоса входить до переліку світових лідерів,які прагнуть виступити посередником у припиненні бойових дій, що спалахнули після вторгнення Росії в Україну 2022 року.

