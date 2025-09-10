Збиття російських БПЛА стало першою подібною операцією НАТО з 2022 року, відзначив Джон Гілі.

Удар безпілотниками по Польщі є "небезпечним, безрозсудним і безпрецедентним", заявив під час виступу перед країнами E5 міністр оборони Великобританії Джон Гілі. Про це повідомляє Sky News.

Крім того, Гілі повідомив, що звернувся до Збройних сил Британії, аби ті "вивчили можливості посилення протиповітряної оборони НАТО над Польщею".

"Вчора ввечері Путін досяг нового рівня ворожості до Європи. Ми стали свідками серйозного порушення повітряного простору Польщі на східному кордоні НАТО, яке було настільки серйозним, що аеропорт Варшави було закрито, а літаки НАТО збили російські безпілотники. Це перша оборонна операція такого роду з часу початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну", - сказав Гілі.

Крім того, він звернувся до кремлівського диктатора Путіна. Зокрема Гілі заявив, що агресія росіян "лише зміцнює єдність між країнами НАТО".

"Ваша агресія лише зміцнює нашу рішучість підтримати Україну. Ваша агресія нагадує нам, що безпечна Європа потребує сильної України і що безпека Європи починається в Україні", - додав Гілі.

Російський удар по Польщі: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня російські БПЛА порушили повітряний простір Польщі. За словами премʼєр-міністра країни Дональда Туска, йдеться про 19 БПЛА, чотири з яких вдалося збити. Він також зазначив, що значна кількість безпілотників залетіли з Білорусі.

Крім того, міністр оборони Польщі заявив, що НАТО застосувало статтю 4 Північноатлантичного договору через російську атаку. Вона, зокрема, передбачає "спільні консультації" країн-членів Альянсу.

За словами українського нардепа Романа Костенка, такий удар РФ - це не випадковість, а спрямована атака росіян. Водночас він зазначив, що наразі важливою є реакція Сполучених штатів. Оскільки Путін після повернення з Китаю "почав робити ті речі, які до цього не робив".

