Конгрес Сполучених Штатів Америки готовий підтримати президента Дональда Трампа у запровадженні жорстких санкцій проти Російської Федерації.

Таку заяву зробив у соцмережі Х американський сенатор Ліндсі Грем після того, як численні російські дрони порушили повітряний простір Польщі під час атаки по Україні.

"Ми готові ухвалити закон, що дозволяє введення нових жорстких санкцій і мит, які ви зможете застосовувати на свій розсуд. Наша мета – дати вам можливості для протидії зростаючій загрозі", – написав сенатор.

Крім того, Грем сказав, що Трамп має рацію, коли закликає країни Європи запровадити мита проти Китаю та Індії, "які купують дешеву російську нафту, доходи від якої живлять військову машину Путіна".

"До Європи: сподіваюся, ви розумієте, що республіканці та демократи в Конгресі працюють разом із президентом Трампом над новими ідеями, такими як мита, щоб покласти край цій війні. Також сподіваюся, що ви стежите за цим", – додав Ліндсі Грем.

Російські дрони порушили повітряний простір Польщі

Як відомо, вночі 10 вересня під час чергової масованої атаки по Україні "Шахеди" збивали і в Польщі. Повітряний простір країни порушили 19 безпілотників, чотири з яких було збито, заявив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск. Зазначалося, що значна частина дронів потрапила до країни з території Білорусі.

Агентство Reuters повідомляло, що НАТО не розглядає порушення повітряного простору Польщі російськими дронами як атаку на країну. При цьому попередні дані свідчать, що це було зроблено навмисно.

