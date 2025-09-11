Від Антарктиди він відірвався у далекому 1986 році.

Навколо Антарктиди плаває чимало айсбергів. Деякі мініатюрні, не більші від автобуса, інші трохи більші – розміром з Хрещатик. Але трапляються і справжні велетні, на яких могло би розміститися ціле місто, а то навіть і невеличкий регіон. І такі гіганти можуть існувати в океані десятиліттями, доки не розтануть.

Як пише науковий вісник Earth.com, один з найбільших айсбергів, коли-небудь зареєстрованих в історії, якраз у ці дні переживає фінальний етап свого існування.

Айсберг A23a вперше був зареєстрований аж у 1986 році. Тоді він відколовся від шельфового льодовика Фільхнер-Ренне в Антарктиді, але одразу сів на мілину в морі Ведделла і там сидів аж до 2020 року, доки не був підхоплений морськими течіями.

На початку 2025 року A23a наблизився до Південної Георгії, одного з віддалених островів у південній Атлантиці. Там айсберг ненадовго сів на мілини, але потім наприкінці травня відірвався і поновив рух на північ.

Колись A23a мав площу близько 4 тисяч квадратних кілометрів. Це приблизно половина території Чернівецької області України. Але зараз айсберг заплив так далеко від Антарктиди, що тепле повітря і тепла вода почали його руйнувати. Останні дані, отримані із супутника Copernicus, свідчать, що наразі мегайсберг A23a зменшився приблизно до 1,8 тисячі квадратних кілометрів.

"Він досить швидко руйнується. Я б сказав, що він вже майже зник — він фактично тане під водою. Вода надто тепла, щоб вона могла підтримувати температуру. Він постійно тане… За кілька тижнів його неможливо буде по-справжньому ідентифікувати", – розповів океанограф Британської антарктичної служби Ендрю Мейєрс.

Науковець зауважує, більшість айсбергів насправді не допливають так далеко на північ. Але A23a виявився достатньо великим, щоб проіснувати довше та подолати більшу відстань, ніж інші.

Зараз розпад A23a відбувається майже в режимі реального часу. Щоденні супутникові знімки фіксують зміну його контурів і рої уламків, що від нього відколюються. Слідкувати за станом айсберга можна на сайті NASA.

