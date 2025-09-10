Посадовець Міністерства науки та вищої освіти Польщі вважає, що перетин кордону Польщі ударними дронами з боку Росії є російським вторгненням.

У разі посилення дронових і ракетних атак з боку Росії, які можуть загрожувати безпеці Польщі, офіційна Варшава готова переймати досвід України у відбитті цих атак для захисту освітніх закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав заступник державного секретаря Міністерства науки та вищої освіти Польщі Анджей Шептицький у Києві.

"Це для нас нова ситуація – що вчора вночі відбулося у Польщі. Уряд вже працює над цією ситуацією. Я впевнений, що у майбутньому будемо готові", – відзначив Шептицький.

Окремо він додав, що вже неофіційно польська сторона спілкувалася з українською на рівні міністрів освіти під час міжурядових консультацій у минулому році.

"Ми обговорювали різні теми. Також це дуже важливе для України питання, і, у цьому сенсі, ми наслідуємо український досвід. І якщо буде така загроза, така потреба, я впевнений, – ми також будемо використовувати український досвід", – повідомив Шептицький.

Він зазначив, що до вчорашньої ночі були три-чотири випадки, коли до Польщі залітав ворожий дрон.

"І це, здавалося, може бути провокація, може бути просто випадково. Тепер, від учора, ми в іншій ситуації. Ми знаємо, що це вже не випадково. Це просто російська провокація, російське вторгнення", – наголосив Шептицький.

Російські дрони в Польщі

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі під час масованої комбінованої атаки Росії проти України російські дрони залетіли у повітряний простір Польщі. Польський державний кордон могло перетнути близько двох десятків дронів.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що на територію країни залетіли 19 дронів РФ. 4 цілі було збито. Частина безпілотників залетіла в Польщу з території Білорусі.

