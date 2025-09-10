Очільник МЗС Польщі нагадав угорському лідеру про його позицію щодо російської агресії.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив солідарність із Польщею та наголосив на неприйнятності порушення територіальної цілісності країни після того, як вночі її територію атакували російські "Шахеди". У відповідь міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вказав Орбану на те, що Угорщина повинна перестати займати нейтральну позицію.

"Угорщина повністю солідарна з Польщею після нещодавнього інциденту із дроном. Порушення територіальної цілісності Польщі є неприйнятним", - написав Орбан у мережі Х.

Він також зауважив, що цей інцидент доводить, що "політика закликів до миру у війні між Росією та Україною є розумною та раціональною". Мовляв, настав час покласти край "ризикам і небезпекам". Угорський прем'єр додав, що саме з цією метою він підтримує зусилля президента США Дональда Трампа, "спрямовані на досягнення миру".

Сікорський, відповідаючи Орбану, підкреслив, що інцидент з російськими безпілотниками означає, що Угорщині спочатку треба перестати займати нейтральну позицію.

"Ні, Вікторе. Цей інцидент доводить, що тобі слід перестати займати нейтральну позицію та засудити російську агресію. Ми просимо тебе розблокувати виділення коштів ЄС на оборону, схвалити жорсткіші санкції проти агресора та відкликати своє вето на початок переговорів України про вступ до ЄС", - зазначив очільник МЗС Польщі.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо теж відреагував на вторгнення російських "Шахедів" у Польщу. Він назвав його серйозним інцидентом, який "може мати далекосяжні наслідки", а тому, на його думку, "надзвичайно важливо об'єктивно визначити, було це навмисним чи випадковим і хто контролював безпілотники". Також він запропонував свою співпрацю "у пошуку всіх необхідних відповідей" на ці запитання.

Вторгнення російських дронів у Польщу: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, атака безпілотників Росії на Польщу виявила серйозні проблеми у НАТО. Так вважає співзасновник та керуючий партнер DroneUA Валерій Яковенко. Він зазначив: якщо НАТО колись доведеться збивати не кілька десятків таких дронів, а кілька сотень, як це робить щоночі Україна, – будь-які запаси військової техніки включно з їхнім ресурсом можуть дуже швидко закінчитися. Експерт вказав на те, що витрачати ракети класу "повітря-повітря" чи льотогодини винищувачів F-35 проти таких цілей економічно недоцільно.

На думку військовослужбовця і аеророзвідника Ігоря Луценка, Україні треба заявити про готовність допомогти Польщі боротися з БпЛА, зокрема вона може направити визначену кількість антишахедних підрозділів до Польщі і надати іншу допомогу в організації протидронової оборони. Також, за його словами, потрібно оголосити про готовність прийняти на навчання у наших центрах польських військових - саме за тематикою збиття "Шахедів".

Військовий експерт Defense Express Олег Катков пов'язав атаку дронів на Польщу зі спільними військовими навчаннями Росії та Білорусі, що стартують у найближчі дні. Він зазначив, що Росія намагається завжди діяти глобально, і тому цією атакою вона не лише перевіряла політичну реакцію Польщі, США чи всього НАТО, а й перевіряла бойову готовність Польщі. Наліт дронів і навчання "Захід-2025" він назвав "частинами одного пазлу".

