Також президент зазначив, що Україна запропонувала допомогу Польщі у боротьбі з дронами.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск в розмові з Володимиром Зеленським розповів про наслідки та обставини російської атаки. Про це український президент повідомив у своєму Telegram.

"Уламки російських дронів, серед яких були також іранські "шахеди", знайдені в багатьох містечках і селах. Наші військові ще від ночі передають усю наявну в нас інформацію, і ми продовжуємо цю співпрацю", - написав Зеленський.

Президент додав, що причин такої поведінки Москви декілька. Також він зазначив, що Україні з партнерами треба працювати над спільною системою протиповітряного захисту та створити дієвий повітряний щит над Європою.

"Україна давно це пропонує, є конкретні рішення. Ми повинні разом реагувати на всі актуальні виклики та бути готовими до потенційних загроз усім європейцям у майбутньому. Так само потрібно спільно значно збільшити фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів. Вони вже довели свою ефективність", - додав Зеленський.

Також президент зазначив, що запропонував Польщі допомогу від Україні - в навчанні та досвіді в збитті російських дронів. Зеленський зазначив:

"Домовилися з Дональдом про відповідну співпрацю на рівні військових. Також будемо координуватися з усіма країнами - членами НАТО".

Російський удар по Польщі: що відомо

Нагадаємо, в ніч проти 10 вересня 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі. За словами премʼєра Дональда Туска, в небі над країною збили чотири БпЛА росіян. Він також зазначив, що значна частина дронів прилетіла зі сторони Білорусі.

В Росії ж заявили, що під час атаки по Україні їхня армія не планувала завдавати ударів по Польщі. Водночас там зявили, що "досягли цілей", які планували атакувати в ряді областей України.

На цю атаку відреагували у Європі. Зокрема міністр оборони Великобританії Джон Гілі назвав дії РФ "небезпечними, безрозсудними і безпрецедентними". Він також заявив, що звернувся до Збройних сил Британії, щоб ті "вивчили можливості посилення протиповітряної оборони НАТО над Польщею".

