У Сполучених Штатах Америки було затримано підозрюваного у вбивстві активіста Чарлі Кірка, яке сталося 10 вересня у штаті Юта. Про це повідомив директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Кеш Патель.

"Підозрюваний у сьогоднішній жахливій стрілянині, в результаті якої загинув Чарлі Кірк, наразі перебуває під вартою. Дякуємо місцевим та державним органам влади штату Юта за співпрацю", – написав він у соцмережі Х.

Своєю чергою, комісар Департаменту громадської безпеки штату Юта Бо Мейсон сказав, що зараз слідчі мають у своєму розпорядженні лише записи з камер відеоспостереження.

"Єдина інформація, яку ми маємо про підозрюваного, ймовірного стрільця, взята з камер відеоспостереження (CCTV) тут, на території кампусу. Ми маємо ці записи. Ми їх аналізуємо. Але це записи з камер відеоспостереження, тож ви можете уявити, яка вони мають якість", – наводить його слова CNN.

Зазначається, що постріл у Чарлі Кірка був зроблений з великої відстані, "можливо, з даху", додав Мейсон.

Губернатор штату Юта Спенсер Кокс каже, що на думку офіційних осіб, у вбивстві Кірка була задіяна лише одна особа.

"На даний момент немає інформації, яка б давала підстави вважати, що в цьому злочині задіяна ще одна особа", – цитує його CNN.

Водночас, за його словами, правоохоронці "активно розшукують" осіб, які можуть мати додаткову інформацію про інцидент. Кокс додав, що особу, яка "цікавить слідство", вже затримано. Проводиться допит.

Вбивство Чарлі Кірка

10 вересня на території кампусу Університету долини Юта застрелили відомого активіста, соратника Дональда Трампа – Чарлі Кірка. Він помер у лікарні. Йому був 31 рік.

Відомо, що виступ у Юті був першим у рамках туру American Comeback. Кірк мав відвідати 14 міст США.

"Великий, навіть легендарний Чарлі Кірк помер. Ніхто в Сполучених Штатах Америки не розумів і не відчував серця молоді краще, ніж Чарлі. Його любили і шанували всі, особливо я, а тепер його більше немає з нами", – прокоментував загибель Кірка президент США Дональд Трамп.

