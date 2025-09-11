Командувач СБС зазначив, що загрози ближче, ніж здається.

Вночі 10 вересня російські безпілотники атакували територію Польщі під час чергової масованої атаки по Україні. Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді звернувся до польського народу.

Відповідний допис він опублікував у своєму телеграм-каналі. "Мадяр" наголосив, що загрози ближче, ніж здається. За його словами, безкарність на тлі "схвильованості" та нерішучості "лише покращує appetitus війни".

"Питання часу, а не ймовірностей. Відтепер, очевидно, це вже питання нашого спільного простору безпеки. Нехай це залишиться субʼєктивною думкою", – додав він.

Командувач СБС додав, що за оприлюдненим дорученням президента України, спеціалісти, пілоти та оператори БПЛА передадуть Польщі весь свій накопичений досвід та експертизу у боротьбі з "Шахедами".

"Ми глибше в цьому питанні, ніж хто інший, з причини щоденної дотичності. Хоча і поки не досконалі – часу мало. Про перспективи 500 "Шахедів" на добу пів рочку тому посміхало не тільки у Європі, але й в Україні багацько експертів", – зауважив "Мадяр".

Атака дронів на Польщу

Вночі 10 серпня до повітряного простору Польщі залетіли 19 російських безпілотників. Сталося це під час чергової атаки по Україні. Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що чотири безпілотники були збиті.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час тієї атаки до Польщі залетіли не лише "Гербери", а й "Шахеди". За його словами, Україна запропонувала допомогу Польщі у боротьбі з дронами.

