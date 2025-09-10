Найбільша мета президента Трампа - це процвітання в Америці та мир за кордоном, заявив міністр.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп надає пріоритет припиненню війни в Україні, а не санкціям проти Росії. Таку заяву на пресконференції у Мілані в середу, 10 вересня, зробив міністр енергетики США Кріс Райт, пише Reuters.

Як зазначило видання, такими словами він відповів на запитання про те, як США відреагують на китайські закупівлі санкційних російських вантажів зрідженого природного газу (ЗПГ).

"Найбільша мета президента Трампа - це процвітання в Америці та мир за кордоном. Він шукає всі можливі шляхи, щоб завершити цю війну без надто великих руйнувань", - висловився Райт.

Відео дня

Санкції проти РФ

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп, який останні місяці усіляко затягує введення санкцій проти РФ, закликав Європу ввести обмеження проти Росії. The Telegraph писало, що президент США нібито хоче, аби Євросоюз запровадити 100-відсоткові вторинні санкції на Індію та Китай для посилення тиску на Кремль. Повідомляють, що Трамп звернувся з цим проханням під час обговорення з європейськими лідерами способів примусу російського диктатора Володимира Путіна до укладення мирної угоди з Україною.

Тим часом Єврокомісія представить новий пакет санкцій проти РФ цього тижня - до пʼятниці, 12 вересня. Очікується, що до списку увійдуть "банки двох центральноазійських країн".

Європа також сподівається, що вторгнення дронів РФ у повітряний простір Польщі стане "останньою краплею" для президента США Трампа, який нарешті переконається, що російський диктатор Влодимир Путін ніколи не мав серйозних намірів щодо миру в Україні, і нарешті запровадить нові санкції проти Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: