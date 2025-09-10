Учені вважають, що вік будівлі становить близько 2050 років, хоча вік християнських гравюр невідомий.

Археологи виявили в Туреччині залишки величезного римського залу засідань ради, на місці якого виявлено різьблені фігурки, пов'язані з ранньохристиянським богослужінням. Про це пише Fox News.

Зазначається, що розташована в сучасній турецькій провінції Денізлі, Лаодикія неодноразово згадується в Біблії, зокрема в Книзі Одкровення.

В Откровенні 1:11 Ісус Христос говорить Іоанну: "Те, що бачиш, напиши в книжку і пошлеш семи церквам, що є в Асії: в Ефес, Смирну, Пергам, Фіатиру, Сардіс, Філадельфію і Лаодикію".

Цікаво, що Лаодикія також згадується в Посланні до Колосян. Апостол Павло визнає її ранньохристиянською громадою. На фотографіях з місця розкопок видно висічений у камені хрест, а також, мабуть, ранньохристиянську монограму Хі-Ро, що являє собою перші дві літери слова "Христос" грецькою койне. Гравюри також супроводжуються грецьким текстом. На зображеннях також видно залишки давньоримської будівлі ради, включно з безголовою статуєю римського імператора Траяна і руїнами театру.

Вчені вважають, що вік будівлі становить близько 2050 років, хоча вік християнських гравюр невідомий. Раніше на цьому місці археологи також виявили статую голови жерця, а також скульптуру, що зображає Сциллу, чудовисько з "Одіссеї" Гомера.

Вони вважають, що стародавня будівля служила головним політичним і судовим центром Лаодикії, і її форма з п'ятикутними зовнішніми стінами та шестикутним планом може бути першою у своєму роді в Анатолії. Згідно з тим же джерелом, наприкінці I століття до н. е. в будівлі перебувало до 800 членів, а на сидіннях було вигравірувано імена різних громадян, старійшин і юнаків.

