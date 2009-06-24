Євросоюз відклав питання про вступ Хорватії до ЄС

Європейський Союз відмінив заплановану на п`ятницю міжурядову конференцію з питань вступу Хорватії до ЄС, після того, як представникам Словенії і Хорватії вчергове не вдалося зрушити з мертвої точки процес врегулювання двосторонньої суперечки про кордон, повідомляє РІА "Новости".

"Попри значні зусилля, що їх було докладено для сприяння в пошуку вирішення суперечки про кордон із Словенією, переговори з питань вступу Хорватії (до ЄС) залишаються заблокованими, і жодних нових питань не може бути формально відкрито чи закрито", - йдеться в заяві головуючої в ЄС Чехії.

Разом з тим нової можливої дати відновлення обговорень про членство Хорватії в Європейському Союзі не було названо. "Головування (ЄС) глибоко шкодує, що, попри неодноразові спроби головування і Європейської Комісії допомогти знайти шляхи виходу, прогресу в переговорах не було", - уточнюється в заяві.

Яблуком розбрату між Словенією і Хорватією стала суперечка про лінію морського кордону в Піранській затоці Адріатичного моря. Сторони не можуть подолати розбіжності з 1991 року, коли обидві республіки колишньої Югославії проголосили незалежність від Бєлграда.

Під час зустрічі в квітні цього року в Брюсселі Єврокомісія в особі єврокомісара з питань розширення ЄС Оллі РЕНА, зі свого боку, запропонувала створити спеціальний міжнародний арбітражний суд, на розгляд якого обидві сторони суперечки зможуть висувати пропозиції. Крім того, Хорватія і Словенія повинні заздалегідь ухвалити ряд принципів, зокрема, необхідність проведення кордону згідно з принципам міжнародного права, враховуючи, при цьому, принцип "справедливості", тобто гарантію того, що Словенія одержить доступ до відкритого моря.

Влада Хорватії вже погодилися з пропозиціями Єврокомісії, яка офіційно виступає в ролі посередника у врегулюванні прикордонної суперечки. Хорватське керівництво, яке розраховує, що їх країна стане 28-м членом ЄС до 2011 року, донедавна заявляло про необхідність вирішувати проблему в міжнародному суді юстиції в Гаазі.

Словенська сторона перш за все добивається того, аби одержати вільний доступ до міжнародних вод через коридор в Піранській затоці, яка нині перебуває під контролем Хорватії.