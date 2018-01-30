В ФБР виявилося друге досьє на Трампа у справі про зв'язки з Росією

Одне з джерел видання зазначило, що до документа поставилися серйозно, якщо ФБР все ще його вивчає.

У ФБР в рамках розслідування справи про імовірні зв'язки президента США Дональда Трампа з Росією вивчають друге досьє, яке підготував колишній журналіст і політичний активіст Коді Ширер. Про це пише The Guardian з посиланням на обізнані джерела.

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Як повідомляє видання, спочатку співробітники спецслужб поставилися до представлених Ширером відомостей скептично. Це було пов'язано з тим, що він не працював в розвідці і ділився наявною інформацією з деякими ЗМІ до виборів.

ФБР отримали інформацію від Ширера через автора першого досьє Крістофера Стіла, який не міг гарантувати достовірність відомостей. Частково досьє Ширера збігається з його власними даними.

Одне з джерел видання зазначив, що до документа поставилися серйозно, якщо ФБР все ще його вивчає.

Раніше особистий юрист Дональда Трампа Майкл Коен подав позов проти порталу BuzzFeed і компанії Fusion GPS через «досьє» на американського президента.