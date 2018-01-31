Пучдемон не зміг очолити Каталонію

Сесію парламенту Каталонії відклали, поки екс-главі уряду не будуть гарантувати імунітет від переслідування.

Парламент Каталонії відклав обрання глави уряду регіону. Про це у вівторок, 30 січня, повідомив спікер парламенту Каталонії Рожер Торрент.

Читайте такожСуд Іспанії заморозив повернення Пучдемона до влади в Каталонії

Він зазначив, що єдиним кандидатом на цю посаду є екс-голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон, який зараз знаходиться в Бельгії через порушену проти нього в Іспанії кримінальну справу, передає DW.

Пучдемон має "всі права" бути знову призначеним главою уряду, заявив Торрент, інформує агентство dpa. Сесія парламенту відкладена, поки екс-главі уряду не будуть гарантувати імунітет від переслідування в країні та за умови, що голосування буде "безпечним, з гарантіями і без втручання", - зазначив спікер.

Він не назвав можливу дату нового засідання. Очікувалося, що парламент Каталонії спробує вибрати Пучдемона главою уряду на засіданні 30 січня.