Пучдемон не зміг очолити Каталонію

00:11, 31 січня 2018
Світ
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REUTERS

Парламент Каталонії відклав обрання глави уряду регіону. Про це у вівторок, 30 січня, повідомив спікер парламенту Каталонії Рожер Торрент.

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Він зазначив, що єдиним кандидатом на цю посаду є екс-голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон, який зараз знаходиться в Бельгії через порушену проти нього в Іспанії кримінальну справу, передає DW.

Пучдемон має "всі права" бути знову призначеним главою уряду, заявив Торрент, інформує агентство dpa. Сесія парламенту відкладена, поки екс-главі уряду не будуть гарантувати імунітет від переслідування в країні та за умови, що голосування буде "безпечним, з гарантіями і без втручання", - зазначив спікер.

Він не назвав можливу дату нового засідання. Очікувалося, що парламент Каталонії спробує вибрати Пучдемона главою уряду на засіданні 30 січня.

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Теги: #Пучдемон про незалежність#Каталонія відокремлюється від Іспанії