В дусі "холодної війни": Китай відреагував на промову Трампа в Конгресі

У КНР закликають США співпрацювати на основі взаємоповаги, зосереджуватися на взаємодії та врегулюванні розбіжностей.

Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки закликає президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відмовитися від уявлень часів "холодної війни".

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Як повідомляє прес-служба МЗС Китаю, про це заявила офіційний представник китайського зовнішньополітичного відомства Хуа Чуньін сьогодні на брифінгу в Пекіні. У МЗС Китаю відзначили, що КНР та США поділяють широке коло спільних інтересів, які є важливими.

"У нас є розбіжності, але наші спільні інтереси набагато переважають наші розбіжності. Минуле і сьогодення показало, що співпраця - це єдиний правильний вибір для Китаю та США, і краще майбутнє може бути досягнуто завдяки сприянню розвитку взаємовигідних відносин. Ми сподіваємося, що США зможуть відмовитися від таких застарілих уявлень, як ментальність "холодної війни" та від "гри з нульовою сумою" (сторона, що поступилася, не отримує нічого - УНІАН), і розглядати відносини Китаю з США у правильний спосіб", - наголосила Хуа Чуньін.

Вона також наголосила, що обом країнам важливо співпрацювати на основі взаємоповаги, зосереджуватися на взаємодії та урегулюванні розбіжностей.

Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав обидві палати Конгресу повною мірою профінансувати потреби армії США на тлі загроз, які походять з Китаю, Росії, від терористичних груп, а також злочинних режимів. Зокрема, він сказав, що Росія та Китай кидають виклик американським інтересам, економіці та цінностям.