Китай і Росія кидають виклик економіці й цінностям США - Трамп

Трамп просить Конгрес профінансувати збройні сили США в повному обсязі.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав обидві палати Конгресу повною мірою профінансувати потреби армії США на тлі загроз, які походять з Китаю, Росії, від терористичних груп, а також злочинних режимів.

Про це президент США заявив під час першого щорічного виступу з промовою «Про стан держави» (State of the Union) перед обома палатами Конгресу - Сенатом та Палатою представників.

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«В усьому світі ми зіштовхуємося зі злочинними режимами, терористичними групами та такими супротивниками як Китай і Росія, які кидають виклик нашим інтересам, нашій економіці та нашим цінностям. У боротьбі з цими жахливими небезпеками ми знаємо, що слабкість – це гарантований шлях до конфлікту, і незрівняна сила є найбільш надійним засобом нашої справжної та відмінної оборони», - наголосив Трамп.

«З цієї причини я прошу Конгрес припинити небезпечний секвестр в обороні та повністю профінансувати наше велике військо», - сказав Трамп.

Як відомо, Конгрес США не зміг прийняти федеральний бюджет країни до опівночі 20 січня (07.00 за київським часом). Саме опівночі закінчувався термін дії тимчасового закону про фінансування уряду.

Основною перешкодою стала позиція демократів, які наполягали на включенні до тексту законопроекту гарантій державного захисту для понад 700 тисяч нелегальних іммігрантів, які були привезені в США ще дітьми. Натомість, республіканці відстоюють необхідність належного фінансування заходів національної безпеки і оборони.

22 січня у Сенаті представники Республіканської та Демократичної партії домовилися про відновлення тимчасової роботи уряду до 8 лютого. До цього часу вони спробують владнати розбіжності.