Тіллерсон звинуватив Росію в продажі зброї "недружнім режимам" в Латинській Америці

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон звинуватив Російську Федерацію в продажі зброї "недружнім режимам" в країнах Латинської Америки.

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Про це держсекретар США сказав під час виступу в Університеті Техасу в Остіні щодо політики США у Західній півкулі, і, зокрема, в країнах Латинської Америки.

"Зростаюча присутність Росії у регіоні також викликає тривогу, оскільки вона продовжує продавати зброю та військове спорядження недружнім режимам, які не поділяють нашої поваги до демократичних цінностей", - наголосив Тіллерсон.

Також держсекретар США звернув увагу на стратегію Китаю в Латинській Америці, яка в реальності часто спрямована на "короткострокові вигоди для довгострокової залежності".