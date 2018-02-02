В адміністрації США найбільш жорстка позиція щодо Росії з часів Рейгана - Хейлі

За словами посьпреда в ООН, Росія не є другом США.

Постпред США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що Росія не є другом США. Про це Хейлі сказала на зустрічі законодавців-республіканців, передає Fox News.

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«Може бути, є деякі моменти, над якими ми можемо з ними працювати, і нам слід робити це там, де ми можемо. Але Росія ... не буде нашим другом, поки їх уряд дотримується своїх нинішніх цінностей і поки воно веде себе на міжнародній арені так, як зараз», — зазначила Хейлі.

Вона зазначила, що нинішня президентська адміністрація надходить з Росією «жорсткіше, ніж яка-небудь інша адміністрація з часів Рональда Рейгана».