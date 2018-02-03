У США пред'явили обвинувачення продавцю патронів для стрілка, який вбив 58 людей у Лас-Вегасі
02:36, 03 лютого 2018Світ
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Йому були пред'явлені звинувачення у виробництві та продажі боєприпасів без ліцензії.
REUTERS
Жителю Арізони Дугласу Хеїлу пред'явили обвинувачення у продажу бронебійних патронів для стрільця з Лас-Вегаса, який вбив 58 осіб.
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Про це повідомляє Reuters, йому були пред'явлені звинувачення у виробництві та продажі боєприпасів без ліцензії.
Відзначається, що Хеїл став першим, кому були пред'явлені звинувачення у зв'язку зі стріляниною в Лас-Вегасі.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 2 жовтня Педдок відкрив стрілянину зі свого номера у готелі по натовпу відвідувачів фестивалю кантрі-музики "Route 91" в Лас-Вегасі. Унаслідок події загинули 58 осіб і 527 постраждали.
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