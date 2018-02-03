У США пред'явили обвинувачення продавцю патронів для стрілка, який вбив 58 людей у Лас-Вегасі

Йому були пред'явлені звинувачення у виробництві та продажі боєприпасів без ліцензії.

Жителю Арізони Дугласу Хеїлу пред'явили обвинувачення у продажу бронебійних патронів для стрільця з Лас-Вегаса, який вбив 58 осіб.

Читайте такожСтрілок з Лас-Вегаса відкривав вогонь по людях понад тисячу разів

Про це повідомляє Reuters, йому були пред'явлені звинувачення у виробництві та продажі боєприпасів без ліцензії.

Відзначається, що Хеїл став першим, кому були пред'явлені звинувачення у зв'язку зі стріляниною в Лас-Вегасі.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 2 жовтня Педдок відкрив стрілянину зі свого номера у готелі по натовпу відвідувачів фестивалю кантрі-музики "Route 91" в Лас-Вегасі. Унаслідок події загинули 58 осіб і 527 постраждали.