У Флориді заарештували чоловіка, який готував викрадення співачки Лани Дель Рей
Поліція в американському штаті Флорида заарештувала озброєного чоловіка, який погрожував викрасти співачку Лану Дель Рей.
Він був затриманий в п'ятницю біля центру Amway в Орландо, де у співачки повинен був відбутися концерт, передає Російська служба ВВС.
"Коли його взяли під варту, у нього були квитки на концерт Лани Дель Рей і ніж", - йдеться в заяві поліції.
Згідно із заявою поліції, 43-річного Майкла Ханта підозрюють у переслідуванні з обтяжуючими обставинами та збройній спробі викрадення.
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Повідомляється, що він писав "зашифровані і загрозливі" пости в соціальних мережах. До цього Хант жодного разу з 32-річною співачкою не контактував.
"У п'ятницю поліція визначила загрозу і швидко спрацювала, щоб забезпечити безпеку всіх причетних і всіх відвідувачів шоу", - заявили в поліції.
В даний час Майкл Хант знаходиться під арештом.