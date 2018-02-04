У Флориді заарештували чоловіка, який готував викрадення співачки Лани Дель Рей

43-річного Майкла Ханта підозрюють у переслідуванні з обтяжуючими обставинами та збройній спробі викрадення.

Поліція в американському штаті Флорида заарештувала озброєного чоловіка, який погрожував викрасти співачку Лану Дель Рей.

Він був затриманий в п'ятницю біля центру Amway в Орландо, де у співачки повинен був відбутися концерт, передає Російська служба ВВС.

"Коли його взяли під варту, у нього були квитки на концерт Лани Дель Рей і ніж", - йдеться в заяві поліції.

Згідно із заявою поліції, 43-річного Майкла Ханта підозрюють у переслідуванні з обтяжуючими обставинами та збройній спробі викрадення.

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Повідомляється, що він писав "зашифровані і загрозливі" пости в соціальних мережах. До цього Хант жодного разу з 32-річною співачкою не контактував.

"У п'ятницю поліція визначила загрозу і швидко спрацювала, щоб забезпечити безпеку всіх причетних і всіх відвідувачів шоу", - заявили в поліції.

В даний час Майкл Хант знаходиться під арештом.