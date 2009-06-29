США дозволили Ізраїлю допрацювати винищувачі F-35 "на свій смак"

Ізраїлю і США вдалося знайти компромісне рішення в переговорах щодо купівлі новітніх винищувачів п`ятого покоління F-35 Lightning II. Як повідомляє ізраїльське видання Arutz Sheva, про це заявив неназваний представник військового відомства країни газеті Maariv.

Ізраїльська сторона наполягала на тому, що на нових літаках повинні бути встановлені комплектувальні національного виробництва. Окрім цього, військове відомство країни-замовника виступає за те, щоб технічне обслуговування машин після їх постачання було покладене на ізраїльську армію. Раніше Вашингтон заперечував проти цього, проте, за словами військових, американці згодні піти на поступки.

Представник Міністерства оборони Ізраїлю також повідомив журналістам, що в найближчі кілька тижнів сторони планують оформити угоду про придбання партії з 25 літаків, хоча в цілому Ізраїль має намір купити 75 машин американського виробництва. Водночас, як уточнює Arutz Sheva, вартість винищувачів, яку раніше ізраїльська сторона називала завеликою, поки що обговорюється виробником і замовником.

Лента.ру