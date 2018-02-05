Брата зірки серіалу "Секс і місто" знайшли мертвим у власному будинку

Раніше Кеттролл написала про зникнення брата в соцмережі, де просила допомогти з його пошуками.

Брат відомої ролі Саманти Джонс в серіалі "Секс і місто" актриси Кім Кеттролл Кріс був знайдений мертвим.

"З великою скорботою я і моя сім'я оголошуємо про несподівану смерть нашого сина і брата Кріса Кеттролла. В цей час ми просимо про спокій, але хочемо подякувати всім вам за вираз любові та підтримки у цей важкий час", – написала актриса у своєму Twitter.

Раніше Кеттролл написала про зникнення брата в соцмережі, де просила допомогти з його пошуками.

"Пропав чоловік! Це мій брат Крістофер Кеттролл, або Кріс, як ми його називаємо. Він зник у вівторок, 30 січня, зі свого будинку в Лакомбе, в Альберті, Канада. Його ключі, мобільний телефон та гаманець залишилися на столі, а його вхідні двері відкриті. Це не схоже на Кріса. Він ніколи не покине свій незамкнений будинок без цих предметів і своїх семи улюблених собак", – написала актриса.

Поліція Альберти заявила, що тіло брата актриси було виявлено в його будинку, пише видання The Telegraph, "За попередньою інформацією, його смерть не була підозрілою", – йдеться в заяві капрала Лорел Скотта.

Чоловікові було 55 років. Кім Кеттролл – англо-канадська актриса, найбільш відома ролями Саманти Джонс в серіалі "Секс у великому місті". Зараз їй 61 рік.