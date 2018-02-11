Внаслідок авіакатастрофи у Підмосков'ї ніхто не вижив

На даний момент відомо, що лайнер впав у Раменському районі Московської області.

В результаті катастрофи Ан-148 під Москвою загинула 71 особа.

Про це УНІАН повідомили в управлінні МНС по Московській області.

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«Тих, хто вижив в результаті аварії в Підмосков'ї літака Ан-148, на борту якого знаходилася 71 особа, немає», - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що причиною аварії могли стати погодні умови, а також помилка екіпажу.

Літак виконував рейс № 703 сполученням Домодєдово - Орськ.

До місця падіння негайно відправлені пожежно-рятувальні підрозділи МНС Росії, бригади швидкої медичної допомоги та інші служби екстреного реагування.

До ліквідації наслідків події залучено сили та засоби загальною чисельністю понад 150 осіб і понад 20 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на російські ЗМІ, в Підмосков'ї розбився пасажирський літак Ан-148 «Саратовських авіаліній». Літак зник з радарів через 2 хвилини після вильоту з аеропорту Домодєдово. На борту перебували 65 пасажирів і шестеро членів екіпажу.