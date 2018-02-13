У Путіна вперше прокоментували масове знищення американцями російських найманців у Сирії

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що у питанні про загиблих росіян у Сирії необхідно звертатися до Міністерства оборони.

У Кремлі не стали підтверджувати або спростовувати масову загибель російських найманців у Сирії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на прохання прокоментувати численні повідомлення «про загибель 600 найманців приватної військової компанії «Вагнер» у Сирії» на початку лютого.

«Як ви знаєте, ми оперуємо даними, які стосуються військовослужбовців збройних сил РФ, які беруть участь в операції ВКС на підтримку сирійської армії. Даними про інших росіян, які можуть перебувати в Сирії, ми не володіємо. Рекомендуємо щодо цих питань звертатися до Міноборони», - сказав Пєсков.

При цьому він вважає, що кандидат у президент РФ Григорій Явлінський, який вимагає від Володимира Путіна реакції, не може мати точних даних про загибель росіян у Сирії.

Пєсков наголосив, що в питанні про загиблих росіян у Сирії необхідно звертатися, насамперед, в оборонне відомство.

«Тому що, по-перше, ми з вами оперуємо інформацією, опублікованою в ЗМІ. Я не думаю, що у пана Явлінського є якісь більш надійні джерела інформації. Але в цьому випадку ми закликаємо все-таки не використовувати повідомлення ЗМІ як першоджерело. І, звичайно ж, все-таки, давайте усвідомлювати, що в багатьох країнах світу є досить велика кількість наших співвітчизників, росіян. І, звичайно, тут володіти якоюсь детальною інформацією дуже складно», - сказав Пєсков.

Він наголосив, що при цьому опубліковані дані необхідно перевірити.

«Безумовно, ось ці повідомлення ЗМІ, звичайно, вони потребують верифікації», - додав Пєсков.

При цьому він запевнив, що ця тема не обговорювалася вчора під час телефонної розмови глав РФ Путіна і США Дональда Трампа.

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Як повідомлялося, 7 лютого внаслідок авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців російської приватної військової компанії «Вагнер». За даними ЗМІ, кількість убитих найманців компанії «Вагнер» перевищила 200 осіб.

12 лютого Явлінський зажадав від Путіна відзвітувати про масову загибель росіян у Сирії. Явлінський вважає, що заяви про непричетність держави до діяльності приватних військових структур нагадують про те, як російська влада знімали з себе відповідальність за загибель російських військових, відправлених на війну в Чечні і на Донбас.