"Вагнерівців" у Сирії відправили на забій до американців через зраду або помилку - експерти

Під Дейр-ез-Зором загинули 13 росіян, які не повинні були перебувати у зоні обстрілу американських військових.

За даними командування російського військового угруповання в Сирії, у колоні, що висувалася в напрямку нафтогазового родовища Conoco, росіян не повинно було бути. Саме таку інформацію отримали військові США.

Вже після авіаційно-артилерійського удару американців, за відомостями джерел "Новой газеты" в Сирії, з'ясувалося, що в колоні були і росіяни. 13 з них загинули, ще півтора десятка отримали поранення.

Зазначається, що з 8 лютого у соціальних мережах з'являлася інформація про загибель під Дейр-ез-Зором від 200 до 600 бійців ЧВК "Вагнера".

Достеменно було відомо, що 8 лютого у Сирії відбувся похорон двох десятків бійців ISIS Hunters - "Мисливці за ІДІЛ". Тоді й з'явилася інформація, що ISIS Hunters завжди діють як інформаційне прикриття підрозділів ЧВК "Вагнера", які воюють у Сирії з жовтня 2015 року. Також були повідомлення, що розгромлене під Дейр-ез-Зором угруповання майже повністю складалася з росіян.

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Експерти "Новой газеты" називають ISIS Hunters найбільш боєздатним підрозділом, в якому служать найбільш підготовлені військові Асада.

"Там досвідчені бійці, і в рядовій тривалій перестрілці з піхотою таких втрат не допустили б", - заявив Ян Броницький, експерт з діяльності ПВК за межами Росії.

На його думку, операція з наступу у напрямку родовища Conoco була абсолютно не підготовлена.

Експерт припускає, що сталася зрада. У всякому разі, саме на це вказує та обставина, що бійці ISIS Hunters і ПВК "Вагнера" висувалися вночі, але, незважаючи на це, були виявлені й атаковані.

Як повідомлялося, 7 лютого внаслідок авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців російської приватної військової компанії «Вагнер». За даними ЗМІ, кількість убитих найманців компанії «Вагнер» перевищила 200 осіб.

12 лютого Явлінський зажадав від Путіна відзвітувати про масову загибель росіян у Сирії. Явлінський вважає, що заяви про непричетність держави до діяльності приватних військових структур нагадують про те, як російська влада знімали з себе відповідальність за загибель російських військових, відправлених на війну в Чечні і на Донбас.