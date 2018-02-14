Поруч із зимовою Олімпіадою влаштували лижні змагання серед роботів (відео)

Найкращими судді вважають не лише тих, хто швидко подолає спуск, а й уникне зіткнення із якомога більшою кількістю прапорців.

У Південній Кореї влаштували змагання «залізних людей» – на лижний трек вийшли справжні роботи.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, змагання провели у місті, сусідньому з Пхьончханом, де зараз відбуваються Олімпійські ігри. Вимоги для «спортсменів» досить суворі: зріст не менше за півметра, наявність двох ніг, ліктів та колін, а ще – вміння використовувати лижі та лижні палиці.

«Наші роботи не можуть взяти участь у Олімпійських іграх, тож ми влаштували це змагання, аби показати світу роботів Південної Кореї», – сказав один з організаторів.

Участь у змаганні беруть 8 команд, роботів створювали, як університети, так і приватна компанія.

Найкращими судді вважають не лише тих, хто швидко подолає спуск, а й уникне зіткнення із якомога більшою кількістю прапорців.

Переможець змагань здобуде не лише славу, а й чималий приз – 10 тисяч доларів.