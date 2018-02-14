У Флориді в школі сталася стрілянина, є поранені (відео)

22:50, 14 лютого 2018
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляється на сторінці місцевого шерифа в Twitter.

У поліції зазначають, що їм надходять повідомлення про жертви. Точне число постраждалих на даний момент невідомо.

За словами шерифа округу Броуард, у який входить територіально школа Marjory Stoneman Douglas, стрілок все ще перебуває на волі.

Місцеве видання 7News повідомляє про 20 постраждалих. Шериф округу Броуард сказав місцевому Fox News, що в результаті стрілянини могли постраждати від 20 до 50 людей.

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Видання Miami Herald з посиланням на місцевого шерифа повідомляє про одного загиблого.

За інформацією 7News, у стрілянині підозрюють школяра, але його особу ще не встановлено. Стрілок був одягнений в чорні брюки й коричневу або бордову сорочку.

Заступник прес-секретаря Білого дому Ліндсі Уолтерс заявила, що президент США Дональд Трамп проінформований про те, що трапилося, передає ABC News.

На кадрах телеканалу ABC News видно, як діти вибігають зі школи. Поліція, що прибула на місце події, проводить евакуацію.

Відео: abcnews.go.com

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Теги: #школа в США#стрілянина в школі