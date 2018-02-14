У Флориді в школі сталася стрілянина, є поранені (відео)

Місцеві ЗМІ повідомляють про 20 поранених, проте точної інформації поки немає.

У середній школі Stoneman Douglas High School в Паркленді, штат Флорида, сталася стрілянина.

Про це повідомляється на сторінці місцевого шерифа в Twitter.

У поліції зазначають, що їм надходять повідомлення про жертви. Точне число постраждалих на даний момент невідомо.

За словами шерифа округу Броуард, у який входить територіально школа Marjory Stoneman Douglas, стрілок все ще перебуває на волі.

#BSO is working developing a incident regarding a report of active shooter located at 5901 Pine Island Rd, Parkland. Here's what we know so far: deputies are responding to reports of a shooting at Stoneman Douglas High. There are reports of victims. PIO will be on scene 3:15pm. — Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018

Місцеве видання 7News повідомляє про 20 постраждалих. Шериф округу Броуард сказав місцевому Fox News, що в результаті стрілянини могли постраждати від 20 до 50 людей.

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Видання Miami Herald з посиланням на місцевого шерифа повідомляє про одного загиблого.

За інформацією 7News, у стрілянині підозрюють школяра, але його особу ще не встановлено. Стрілок був одягнений в чорні брюки й коричневу або бордову сорочку.

Заступник прес-секретаря Білого дому Ліндсі Уолтерс заявила, що президент США Дональд Трамп проінформований про те, що трапилося, передає ABC News.

На кадрах телеканалу ABC News видно, як діти вибігають зі школи. Поліція, що прибула на місце події, проводить евакуацію.

Відео: abcnews.go.com