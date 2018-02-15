Поліція Флориди затримала підозрюваного у стрілянини в школі (фотогалерея)
01:06, 15 лютого 2018Світ
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За словами шерифа, щонайменше 14 постраждалих внаслідок стрілянини доставлені в госпіталі.
Поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину в школі Stoneman Douglas у місті Паркленд, що у Флориді.
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Як повідомив шериф округу Броуард (штат Флорида) Скотт Ісраель, раніше затриманий навчався у цій школі, передає Fox News.
"Зараз він в цій школі не вчиться", - додав він, уточнивши, що злочинцю 18 років, його звуть Ніколас Круз.
За словами шерифа, щонайменше 14 постраждалих внаслідок стрілянини доставлені в госпіталі. Він не уточнив, у якому стані вони знаходяться.
Раніше УНІАН повідомляв, що в середній школі Stoneman Douglas High School в Паркленде, штат Флорида, сталася стрілянина. За даними місцевих ЗМІ, в результаті інциденту поранення отримали від 20 до 50 осіб.
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