Поліція Флориди затримала підозрюваного у стрілянини в школі (фотогалерея)

За словами шерифа, щонайменше 14 постраждалих внаслідок стрілянини доставлені в госпіталі.

Поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину в школі Stoneman Douglas у місті Паркленд, що у Флориді.

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Як повідомив шериф округу Броуард (штат Флорида) Скотт Ісраель, раніше затриманий навчався у цій школі, передає Fox News.

"Зараз він в цій школі не вчиться", - додав він, уточнивши, що злочинцю 18 років, його звуть Ніколас Круз.

За словами шерифа, щонайменше 14 постраждалих внаслідок стрілянини доставлені в госпіталі. Він не уточнив, у якому стані вони знаходяться.

Раніше УНІАН повідомляв, що в середній школі Stoneman Douglas High School в Паркленде, штат Флорида, сталася стрілянина. За даними місцевих ЗМІ, в результаті інциденту поранення отримали від 20 до 50 осіб.