У Мережі з'явилося відео стрілянини в школі у Флориді, де загинули 17 людей

Нагадаємо, жертвами стрілянини в школі у Флориді стали 17 осіб.

Учні школи Marjory Stoneman Douglas у місті Паркленд, що у Флориді, записали на відео момент стрілянини.

Відеозапис показав телеканал CBS News.

На кадрах видно дітей, що сидять на підлозі в класі. Коли лунають звуки стрілянини, вони починають кричати.

JUST IN (warning, disturbing video): Cell phone video inside the school as shots were going off at Marjory Stoneman Douglas High https://t.co/wHWo6XjccXpic.twitter.com/3ovf5LhzBs — CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 14, 2018

Нагадаємо, жертвами стрілянини у школі Marjory Stoneman Douglas у місті Паркленд, що у Флориді, стали 17 осіб. 12 з них були вбиті в будівлі школи, два у дворі, один на вулиці. Ще дві людини померли в лікарні від поранень.

Стрільцем виявився 19-річний Ніколас Круз - колишній учень цієї школи, якого, за словами шерифа, виключили за порушення дисципліни.

Для атаки молодик використовував напівавтоматичну гвинтівку AR-15 і кілька обойм.