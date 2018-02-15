У Мережі з'явилося відео стрілянини в школі у Флориді, де загинули 17 людей
Учні школи Marjory Stoneman Douglas у місті Паркленд, що у Флориді, записали на відео момент стрілянини.
Відеозапис показав телеканал CBS News.
На кадрах видно дітей, що сидять на підлозі в класі. Коли лунають звуки стрілянини, вони починають кричати.
JUST IN (warning, disturbing video): Cell phone video inside the school as shots were going off at Marjory Stoneman Douglas High https://t.co/wHWo6XjccXpic.twitter.com/3ovf5LhzBs— CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 14, 2018
Нагадаємо, жертвами стрілянини у школі Marjory Stoneman Douglas у місті Паркленд, що у Флориді, стали 17 осіб. 12 з них були вбиті в будівлі школи, два у дворі, один на вулиці. Ще дві людини померли в лікарні від поранень.
Стрільцем виявився 19-річний Ніколас Круз - колишній учень цієї школи, якого, за словами шерифа, виключили за порушення дисципліни.
Для атаки молодик використовував напівавтоматичну гвинтівку AR-15 і кілька обойм.