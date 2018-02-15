У Мережі з'явилося відео стрілянини в школі у Флориді, де загинули 17 людей

03:51, 15 лютого 2018
Світ
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Відеозапис показав телеканал CBS News.

На кадрах видно дітей, що сидять на підлозі в класі. Коли лунають звуки стрілянини, вони починають кричати.

Нагадаємо, жертвами стрілянини у школі Marjory Stoneman Douglas у місті Паркленд, що у Флориді, стали 17 осіб. 12 з них були вбиті в будівлі школи, два у дворі, один на вулиці. Ще дві людини померли в лікарні від поранень.

Стрільцем виявився 19-річний Ніколас Круз - колишній учень цієї школи, якого, за словами шерифа, виключили за порушення дисципліни.

Для атаки молодик використовував напівавтоматичну гвинтівку AR-15 і кілька обойм.

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Теги: #Флорида#школа в США#стрілянина в школі