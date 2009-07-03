Лукашенко з молодшим сином прийняв військовий парад

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО зі своїм молодшим сином Миколою приймав військовий парад, присвячений святкуванню Дня незалежності Білорусі.

Як повідомляє білоруська служба радіостанції «Свобода»,обидва ЛУКАШЕНКИ були вдягнені у військову форму. Микола, як і його батько, віддавав честь військовим «коробкам», які проходили по проспекту.

У своєму виступі О.ЛУКАШЕНКО зазначив, що Білорусь прагне до зближення народів, послідовно проводить збалансовану, багатовекторну політику, вважає «своїми життєво важливими інтересами розвиток всебічної і взаємовигідної співпраці з усіма країнами».

Президент Білорусі заявив, що «в світі не повинно бути наддержав, які самі себе наділили правом диктувати умови, як жити суверенним і незалежним державам».

«На жаль, останнім часом з`явилися спроби трактувати принцип багатовекторності чи не як зраду союзників з боку Білорусі. Не слабшає прагнення противників білорусько-російської інтеграції вбити клин у наші відносини», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі, звертаючись до керівництва Росії, заявив, що «Білорусь не торгує дружбою з Росією».

Президент Білорусі підкреслив, що країна має великий запас міцності. «За останні 15 років Білорусі передбачали крах і соціальні потрясіння, але в нас запас міцності достатній», - зазначив він.