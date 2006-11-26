Британці шукають полоній на російському чорному ринку

У зв`язку із загибеллю колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, який помер від отруєння радіоактивним ізотопом полоній-210, перевіряється російський чорний ринок радіоактивних матеріалів. Слідчі припускають, що з російських ядерних центрів, що погано охороняються, викрадають велику кількість полонія, пише британська газета The Observer.

Анонімне високопоставлене джерело в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило газеті, що в російських ядерних центрах вживають недостатніх заходів безпеки. При цьому джерело назвало знайдені сліди полонія ознакою того, що Литвиненко був убитий в результаті спланованої операції спецслужб. Вбивцям необхідно було дістати полоній і навчитися з ним поводитися. Таке завдання джерело визнало непосильним для однієї людини.

The Observer наводить дані дослідників зі Стенфордського універсистета, які дійшли висновку, що з 1991 по 2002 рік з ядерних центрів країн колишнього Радянського Союзу було викрадено близько 40 кілограмів урану і плутонію, призначеного для зброї. Як пише газета, надходили повідомлення і про випадки крадіжки полонія, проте МАГАТЕ не підтвердило цю інформацію.

Тим часом газета The Sunday Telegraph повідомляє, що британські слідчі найближчими днями вирушать до Москви і Рима, щоб допитати свідків у справі Литвиненка. Йдеться про італійця Маріо Скарамелла, колишнього співробітника ФСБ Андрія Лугового і його друга Дмитра Коврона (за іншими даними - Дмитра Ковтуна). З цими людьми Литвиненко зустрічався в день отруєння.

Скарамелла в інтерв`ю газеті Corriera della Sera звинуватив в загибелі Литвиненка російську владу. "Його вбили, тому що він дуже багато знав", - заявив італієць, який зустрічався з Литвиненком, щоб передати йому папери про організаторів убивства журналістки Ганни Політковської. Андрій Луговий в інтерв`ю газеті The Times відмовився говорити про того, хто вбив Литвиненка, хоч і відзначив, що має власну думку з цього приводу.

Британська поліція і спецслужби перевіряють версію про причетність російських агентів до загибелі Литвиненка. Разом з тим The Observer відзначає, що ця версія викликає великі сумніви у британської влади. Кремль категорично відкидає звинувачення в свою адресу.

Лента.ру