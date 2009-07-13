Тбілісі називає провокацією візит Медведєва до Південної Осетії

Візит Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА до Південної Осетії, що його глава російської держави здійснив сьогодні, є провокаційним.

Про це заявив віце-прем`єр Грузії, держміністр з питань реінтеграції Темур ЯКОБАШВІЛІ, передає РІА «Новости».

"Це (поїздка Д.МЕДВЕДЄВА до Південної Осетії) більше символічний візит у день підписання (проекту) "Набукко", який не робить честі Російській Федерації. Про який економічний розвиток може йтися в регіоні (у Південній Осетії), де залишилося 15 тисяч людей, де відбулася етнічна чистка? Це явно провокаційна дія", - заявив Т.ЯКОБАШВІЛІ.

Він особливо наголосив, що "цей візит пояснюється словами "від великої вісімки до маленької шістки".

За інформацією прес-служба Кремля, сьогодні Д.МЕДВЕДЄВ здійснює перший візит до Південної Осетії, незалежність якої Москва визнала в 2008 році.

Д.Медведєв зустрівся з президентом Південної Осетії Едуардом КОКОЙТИ.

На зустрічі, що відбулася під час робочого візиту Президента Росії до Південної Осетії, обговорювалася реалізація спільних проектів з відновлення економіки й соціальної сфери республіки.

Говорячи про перспективи розвитку двосторонніх відносин, Д.МЕДВЕДЄВ вказав на необхідність підтримку співпраці в оборонній сфері.