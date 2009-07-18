Росія розкладе Чорноморський флот у різні кошики

Росія створить пункт базування свого Чорноморського флоту в Новоросійську незалежно від ситуації з Севастополем.

Про це в прямому ефірі радіостанції «Ехо Москви» заявив перший заступник начальника Головного штабу ВМФ РФ Олег БУРЦЕВ.

«Не може флот базуватися в одній базі (Севастополь), не можна яйця зберігати в одному кошику», - сказав О.БУРЦЕВ.

За його словами, незалежно від результатів переговорів між Росією і Україною про можливість базування Чорноморського флоту в Севастополі після 2017 року Росія розвиватиме інфраструктуру бази в Новоросійську. «У Новоросійську ми приречені розвивати інфраструктуру», - зазначив він.

О.БУРЦЕВ підкреслив, що на переговорах з Україною щодо Чорноморського му флоту не можна допустити перегляду базових угод від 1997 року.

«Ми не збираємося допустити ревізії цих угод. У нас є проблемні питання, зокрема, щодо інвентаризації і озброєнь, але ці питання вирішує існуюча спільна російсько-українська комісія саме на основі базових угод по ЧФ», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня прес-служба партії «Єдина Росія», посилаючись на колишнього командувача Північним флотом РФ, члена Ради Федерації Федеральних зборів РФ В’ячеслава ПОПОВА повідомила, що на будівництво берегової інфраструктури в Новоросійську для базування Чорноморського флоту Росії планується витратити більш як 10 млрд. рублів (близько 312 млн. доларів). «Наскільки я знаю, на даний час виділено 2,2 млрд. рублів на будівництво інфраструктури в Новоросійську, але після завершення будівництва олімпійських об`єктів в Сочі ці будівельні ресурси, а також фахівців можна буде направити на облаштування берегової інфраструктури до Новоросійська. Поки ми маємо в своєму розпорядженні і час, і необхідні кошти», - сказав В.ПОПОВ і додав, що в цілому на будівництво берегової інфраструктури в Новоросійську планується витратити більш як 10 млрд. рублів.

14 липня начальник Генштабу Збройних сил РФ Микола МАКАРОВ заявив, що Росія не ставить перед собою за мету залишити базу в Севастополі, але передбачить в Новоросійську будівництво об`єктів для ЧФ РФ.

Договір про використання ЧФ РФ бази у Севастополі діє до 2017 року.