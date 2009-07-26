Росіяни потіснили німців на турецьких пляжах

У червні 2009 року росіяни вперше потіснили німців на пляжах Анталії. Відпустку на турецькому курорті провели 478 400 німців і 481 300 туристів з Росії, повідомили турецькі ЗМІ з посиланням на міністерство у справах туризму в Анкарі.

Німці традиційно найчисленніша група туристів на турецьких курортах. У першій половині року вони утримали за собою перше місце: відпочити в Анталію приїхали 1,7 мільйона німців і близько 1 мільйона росіян.

При цьому загальна кількість іноземних туристів в Туреччині в першому півріччі скоротилася на 0,9 відсотка до 10, 6 мільйона. Кількість відпочивальників з Німеччини в червні порівняно з червнем минулого року зменшилося на 11,3 відсотка.

Проте більшість німців не збираються економити на літній відпустці попри економічну кризу, повідомив тижневик Focus, спираючись на репрезентативне опитування, проведене для нього соціологічною службою polis/USUMA. Тільки третина опитаних жителів Німеччини планують витратити менше грошей на літній відпочинок. Найменше до економії схильні німецькі пенсіонери: серед них таких виявилося 24 відсотки.

"Німецька хвиля"