Україна й Угорщина обговорили можливості військової співпраці

Керівники військових відомств України та Угорщини обговорили можливості співпраці.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

За повідомленням, сьогодні в рамках візиту в Україну у Києві відбулася зустріч державного секретаря Міністерства оборони Угорської Республіки Агнеш ВАДАЇ з тимчасово виконуючим обов’язки міністра оборони України Валерієм ІВАЩЕНКОМ та переговори у складі військових делегацій обох країн.

В ході переговорів В.ІВАЩЕНКО та А.ВАДАЇ обговорили широкий спектр актуальних питань співробітництва в оборонній сфері. Зокрема, питання стану та перспектив українсько-угорської співпраці в оборонній сфері, розвитку співпраці в рамках Вишеградської четвірки, розвитку співробітництва в рамках європейських і євроатлантичних структур безпеки, співробітництва в рамках британсько-французької Ініціативи з посилення вертолітної спроможності ЄС, НАТО та ООН.

“Ми дуже цінуємо постійну підтримку і допомогу, яку надає Україні військове відомство Угорщини в питаннях інтеграції до європейських і євроатлантичних структур безпеки, - підкреслив під час переговорів В.ІВАЩЕНКО. Також він подякував угорській стороні за сприяння і допомогу у навчанні військовослужбовців Збройних Сил України на мовних курсах в Угорщині.

У свою чергу А.ВАДАЇ зазначила, що Угорщина і надалі підтримуватиме прагнення України інтегруватися до європейських і євроатлантичних структур безпеки, адже членство України в цих структурах відповідає національним інтересам Угорщини.

30 липня, в останній день візиту в Україну, держсекретар Міністерства оборони Угорської Республіки планує зустрітися з керівництвом Міністерства закордонних справ України.