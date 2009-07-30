Обама: можливо, ми бачимо початок кінця

Президент США Барак ОБАМА заявив, що вжиті ним енергійні заходи зі стимулювання національної економіки допомогли країні побачити "початок кінця рецесії", повідомляє РІА “Новости”.

"Ринки зростають, і фінансова система відійшла від прірви. Коли півроку назад я вступив на посаду, безробіття росло удвічі більшими темпами. Можливо, ми бачимо початок кінця рецесії", – сказав Б.ОБАМА, виступаючи на мітингу в Ролі (штат Північна Кароліна).

Президент також виступив на захист урядового плану по фінансовій підтримці збанкрутілих флагманів американського автопрому – компаній Chrysler і General Motors. На думку Б.ОБАМИ, вливання багатомільярдних державних коштів у ці компанії врятувало їх від остаточного краху, за яким міг настати крах усієї економічної системи США.

"В результаті ми врятували сотні тисяч робочих місць і сподіваємося одержати гроші назад", – зазначив він.

Б.ОБАМА підписав закон про антикризові заходи у лютому цього року. Пакет заходів передбачав виділення 212 мільярдів доларів на податкові субсидії для бізнесу й фізичних осіб, 267 мільярдів доларів у вигляді прямих бюджетних вливань і 308 мільярдів доларів у вигляді бюджетних асигнувань, призначених на модернізацію інфраструктури і наукові розробки.

З тих пір Б.ОБАМА не раз оголошував про додаткові вливання в економіку, що викликало численні критичні зауваження з боку його політичних супротивників.