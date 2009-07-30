Українські військові доставлять пальне на Гренландію

05:35, 30 липня 2009
Світ
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Операцію назвали "Північний сокіл"

Україна і Данія розпочали підготовку до операції з транспортування українськими військовими льотчиками пального на острів Гренландія “Північний сокіл - 2010”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, про це сьогодні на прес-конференції у Вінниці напередодні Дня Повітряних сил повідомив командувач цього виду Збройних сил України генерал-полковник Іван РУСНАК.

“Ми розпочали планування з датською стороною наступної операції “Північний сокіл - 2010” з транспортування пального, яка є логічним продовженням операції “Козаки на кризі - 2009”, - поінформував І.РУСНАК.

Він нагадав, що у березні цього року літак Іл-76МД Повітряних сил ЗСУ успішно виконав поставлені завдання під час спільної українсько-датської операції “Козаки на кризі” з транспортування пального та інших вантажів на датську полярну станцію “Північ” на острові Гренландія.

Командувач також підкреслив, що підрозділи Повітряних сил є постійними учасниками різноманітних заходів міжнародного військового співробітництва, зокрема, багатонаціональних в рамках програми НАТО “Партнерство заради миру”, а також інших навчань Альянсу, відкритих для партнерів.

За словами І.РУСНАКА, головною метою участі українських авіаторів у таких навчаннях є вивчення досвіду, набутого провідними країнами Європейського Союзу і Північноатлантичного альянсу в питаннях реформування і розвитку військової авіації, підготовки фахівців для авіації та протиповітряної оборони, проведення спільних заходів щодо управління та контролю за повітряним простором, створення і функціонування сучасної автоматизованої системи управління військами, планування миротворчих операцій і надання гуманітарної допомоги.

Загалом, упродовж п’яти років існування Повітряних сил було виконано більше 300 заходів військового співробітництва на багатосторонній та двосторонній основі, заявив командувач.

 

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